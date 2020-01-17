В Днепре на выходных перекроют движение по центральному проспекту: названа причина

В Днепре 18 и 19 января с 7:00 до 19:00 перекроют движение по проспекту Яворницкого в районе дома №24.

Движение транспорта будет недоступно по четной стороне проспекта, сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета.

Перекрытие проспекта в Днепре 112 Украина

Перекрытие связано с монтажом портального крана, необходимого для строительства метрополитена.

Так, трамвай №1 будет ездить по следующему маршруту:

ж/д Вокзал - пр. Яворницкого - ЦУМ.

Трамвай №1(7) будет ездить по такому маршруту:

ж/д Вокзал - ул. Шмидта - пр. Пушкина - Транспортный университет.

Перекрытие проспекта в Днепре Facebook Ивана Васючкова

Троллейбусные маршруты №1 и кольцо Б на время перекрытия работать не будут.

Васючков отметил, что автобусный пассажирский транспорт (маршруты 87Б, 101А, 118, 124А, 146Б, 157А) по направлению от Танка в сторону центра будут объезжать по пл. Соборной - пл. Шевченко - ул. Вернадского - пр. Яворницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Павлограде работники коммунальной службы уничтожили надгробия на местном кладбище. Так, они проводили спил деревьев, и после этого разрушили могилы усопших.

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