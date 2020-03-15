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15 марта • обновлено в 13:24
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Игорь Кравченко

В Днепре на вокзале появился изолятор для людей с подозрением на коронавирус

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На днепровском вокзале оборудовали изолятор с отдельным входом для пассажиров, у которых заподозрили коронавирус.

Изолятор оборудован всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, сообщает Dnipro TV.

Также на вокзале каждый час раздается голосовое сообщение с советами, как предотвратить распространение коронавируса. А в аэропрту Днепра тепловизорами и бесконтактными термометрами проверяют пассажиров, которые прилетели из других стран.

На вокзале появился специальный изолятор

На вокзале появился специальный изолятор

Dnipro TV

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в полицию позвонил обеспокоенный мужчина. Он жаловался на действия медиков, которые выгнали его из поликлиники и не захотели проверить его на коронавирус.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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