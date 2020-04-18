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18 апреля • обновлено в 13:28
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Игорь Кравченко

В Днепре на въездах устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты. Фото

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В субботу, 18 апреля, в Днепре городские власти на время карантина устанавливают КПП. Все блокпосты будут непосредственно на территории города.

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Для КПП смонтировали временные сооружения, провели электричество, рядом установили барьерное ограждение и предупредительные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

"Отныне все контрольно-пропускные пункты будут непосредственно на территории города под руководством Днепровской городского совета. Сотрудников муниципальной охраны, полиции и Нацгвардии, которые будут дежурить на КПП, обеспечат всем необходимым, в том числе питьевой водой и трехразовым питанием", - сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

В Днепре устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты

В Днепре устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты

Пресс-служба горсовета Днепра

В Днепре устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты

В Днепре устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты

Пресс-служба горсовета Днепра

Также он сообщил, что полицейские на КПП будут измерять температуру у тех, кто въезжает в город. Если будет выше нормы, то будут вызывать медиков. Врачи будут решать, госпитализировать ли этих людей.

Как заявили в горсовете, такие меры связаны с необходимостью соблюдения эпидемиологического контроля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре толпа прихожан собрались у церкви, нарушив карантин. На место вызвали полицию.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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