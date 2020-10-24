В Днепре на целый день отключат воду: адреса

Во вторник, 27 октября, несколько улиц Днепра останутся без водоснабжения.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водоводе, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Воды не будет с 10:00 до 23:00 по следующим адресам:

ул. Марии Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

пер. Крушельницкой, 1, 2, 4, 6, 6А, 8, 10 (средняя общеобразовательная школа №131);

ул. Терещенковская, 2, 4, 6 (детский сад №22), 8, 10, 12, 14, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецкое шоссе, 114, 116, 118 (многопрофильный учебно-реабилитационный центр №9), 120, 122, 124, 126 (детский сад №206);

ул. Березинская, 23, 25, 27.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре "Хатико" уже несколько месяцев ищет умершую хозяйку. Женщина скончалась во время прогулки с псом.