В Днепре на целый день отключат свет: список адресов

В Днепре 26 декабря в нескольких районах не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на контактных сетях, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Час Пик
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Большая Диевская 224-288;
ул. Таганская 1-11, 10-22;
ул. Власенко 1-39, 2-34;
ул. Муссорского 1-39, 2-34;
ул. Большая Диевская 222, 241, 263;
ул. Квиткова 2-38, 3-43;
ул. Вильямса 45-93, 68-88;
ул. Заливная 1, 2-4, 3а;
ул. Короленко 1-21, 2-26;
ул. Днепросталевская 2, 7-55, 8-62;
ул. Вильямса 27-43, 38-66;
ул. Макарова 62, 62а, 72-100, 73-105а;
ул. Погорелая, 10-72, 3-59, 78а;
ул. Ф.Гафуровой, 14,16;
ул. Семена Бардадыма, 48-60, 31-67, 75-133, 78-118, 76а;
ул. Корсунская, 1-5, 2-18, 90-94;
ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;
ул. Барвинок, 1-27, 66-98;
ул. Фортечная, 98-1068, 97-111;
ул. Алеутская, 12;
ул. Тарана, 9-41, 6-28;
ул. Речная, 1-29, 2-22;
ул. Сентябрьская, 4-12, 1-5;
ул. Набережная Заводская, 45;
ул. Гранитная, 13;
ул. Коробова 29А;
бул. Рубиновый 12,18.
Соборный район:
ул. Чекмарева 7;
ул. Героев Крут 8, 10, 12, 14;
ул. Бригадная 11;
пр.Гагарина 3;
ул.О.Гончара 11-21,28-30;
ул.Чернышевского 14-24.
Шевченковский район:
ул. Сечевых Стрельцов 21-31,22-32;
ул.Святослава Храброго 13-15;
ул. Тополиная 1, 1а, 5, 7, 7а, 9, 11, 22;
ул. Авиаторов, 1, 1 ч, 9, 11, 13;
ул.Херсонская, 1, 2-4, 5;
просп.Пушкина, 1, 3, 5;
ул.Ушинского, 2.
Самарский район:
ул. Немировича-Данченко;
ул. Левобережная;
ул. Череповецкая;
ул. Педагогическая;
ул. Адмирала Макарова.
Центральный район:
просп.Пушкина, 11;
просп. Б.Хмельницького, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул.Широкая 80-112, 73-173,44-76,75-173;
пер.Широкий 1-21,2-18-20;
пер.Снайперский 8-24,2а;
ул.Шефская 51-57,50- 62,49;
ул. Ковпака 1-15;
ул.Гринченко 393-459,338-384;
ул.Черниговская 81;
ул. Новгород-Северская 2;
ул.Петрозаводская 191-215А, 184-206А;
ул.Онежская 225,227;
ул.Кемеровская 1-31;
ул.Черниговская 58 -88,25,31-105;
ул.Кольчугина 1-5,7/1;
ул.Пряничникова 1;
ул.Черниговская 4-54,25,31-73;
ул.Моторная 206-296,159-229;
ул.Моховая 108-126;
пер.Моховый 5,10,12;
ул.Рабкоровская 70Д, 72б, 72р, 35-73,26-106;
ул.Передовая 599-603-669;
ул.Белградская 21;
ул.Восточная 9-69,5б, 7б, 8-34;
ул.Передовая 563-593;
ул.Петриковская 1-13,2-32;
ул.Передовая 686-716а-714;
ул.Передовая 716-798, 661;
ул.Петриковская 85,93-101;
ул.Моховая 234,238;
ул.Рабкоровская 105в-129, 166а-194;
ул.Новоставковая 2-66;
пер.Новоставковой 26;
ул.Передовая 671;
ул.Моховая 60-30,35-75,75а;
ул.Рабкоровская 13-25;
ул.Резервная 15-31,12-42;
ул.Моховая 70-86,62,64,68,97а;
ул.Рабкоровская 27 -31а;
ул.Моховая 77-95-97;
пер.Шпаковый 20-30;
ул.Гиляровского 44-74; 37; 43-71; 77; 81,128-168,111-141,157,163;
ул.Бережная 55а-83,30-46;
ул.Областная 53-59,18-24;
ул.Попудренко 11-17, 71,12-50-60,73-85,74-84;
ул.Казахстанская 197-261,214-264;
ул.Минусинская 321-339,253-319,304-362;
ул.Невского 38-40, 41;
ул.Читинская 59- 61-89,120-150,45-57,68-118;
ул.Моторная 70-112,55-57;
ул.Казахстанская 9-71,28-88;
пер.Окопный 1-23,2-36;
пер.Минусинский 60-68;
ул.Казахстанская 73-141,90-146;
пер.Освобождения 62-64;
ул.Гуртовая 7-31356-78;
пер. Гуртовой 9а, б, в, г, 11а, б, в, г;
ул.Передовая 461-471;
ул.Передовая 618;
ул.Передовая 548-550-668,475-561;
ул. Кубанская, 1-19, 2-58, 25-75;
ул. Ветренная, 1-83, 2-80, 91-105;
Индустриальный район:
ул. Калнышевского, 45а, 47, 47а;
ул. Хмельницкого, 27;
ул.Батумская, 34-50;
ул. Калнышевского, 5, 7, 9, 11а.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине из-за некачественного наркоза начали умирать люди.
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