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25 декабря • обновлено в 18:15
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София Ковнир

В Днепре на целый день отключат свет: список адресов

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В Днепре 26 декабря в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на контактных сетях, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Час Пик

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Большая Диевская 224-288;

  • ул. Таганская 1-11, 10-22;

  • ул. Власенко 1-39, 2-34;

  • ул. Муссорского 1-39, 2-34;

  • ул. Большая Диевская 222, 241, 263;

  • ул. Квиткова 2-38, 3-43;

  • ул. Вильямса 45-93, 68-88;

  • ул. Заливная 1, 2-4, 3а;

  • ул. Короленко 1-21, 2-26;

  • ул. Днепросталевская 2, 7-55, 8-62;

  • ул. Вильямса 27-43, 38-66;

  • ул. Макарова 62, 62а, 72-100, 73-105а;

  • ул. Погорелая, 10-72, 3-59, 78а;

  • ул. Ф.Гафуровой, 14,16;

  • ул. Семена Бардадыма, 48-60, 31-67, 75-133, 78-118, 76а;

  • ул. Корсунская, 1-5, 2-18, 90-94;

  • ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;

  • ул. Барвинок, 1-27, 66-98;

  • ул. Фортечная, 98-1068, 97-111;

  • ул. Алеутская, 12;

  • ул. Тарана, 9-41, 6-28;

  • ул. Речная, 1-29, 2-22;

  • ул. Сентябрьская, 4-12, 1-5;

  • ул. Набережная Заводская, 45;

  • ул. Гранитная, 13;

  • ул. Коробова 29А;

  • бул. Рубиновый 12,18.

Соборный район:

  • ул. Чекмарева 7;

  • ул. Героев Крут 8, 10, 12, 14;

  • ул. Бригадная 11;

  • пр.Гагарина 3;

  • ул.О.Гончара 11-21,28-30;

  • ул.Чернышевского 14-24.

Шевченковский район:

  • ул. Сечевых Стрельцов 21-31,22-32;

  • ул.Святослава Храброго 13-15;

  • ул. Тополиная 1, 1а, 5, 7, 7а, 9, 11, 22;

  • ул. Авиаторов, 1, 1 ч, 9, 11, 13;

  • ул.Херсонская, 1, 2-4, 5;

  • просп.Пушкина, 1, 3, 5;

  • ул.Ушинского, 2.

Самарский район:

  • ул. Немировича-Данченко;

  • ул. Левобережная;

  • ул. Череповецкая;

  • ул. Педагогическая;

  • ул. Адмирала Макарова.

Центральный район:

  • просп.Пушкина, 11;

  • просп. Б.Хмельницького, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул.Широкая 80-112, 73-173,44-76,75-173;

  • пер.Широкий 1-21,2-18-20;

  • пер.Снайперский 8-24,2а;

  • ул.Шефская 51-57,50- 62,49;

  • ул. Ковпака 1-15;

  • ул.Гринченко 393-459,338-384;

  • ул.Черниговская 81;

  • ул. Новгород-Северская 2;

  • ул.Петрозаводская 191-215А, 184-206А;

  • ул.Онежская 225,227;

  • ул.Кемеровская 1-31;

  • ул.Черниговская 58 -88,25,31-105;

  • ул.Кольчугина 1-5,7/1;

  • ул.Пряничникова 1;

  • ул.Черниговская 4-54,25,31-73;

  • ул.Моторная 206-296,159-229;

  • ул.Моховая 108-126;

  • пер.Моховый 5,10,12;

  • ул.Рабкоровская 70Д, 72б, 72р, 35-73,26-106;

  • ул.Передовая 599-603-669;

  • ул.Белградская 21;

  • ул.Восточная 9-69,5б, 7б, 8-34;

  • ул.Передовая 563-593;

  • ул.Петриковская 1-13,2-32;

  • ул.Передовая 686-716а-714;

  • ул.Передовая 716-798, 661;

  • ул.Петриковская 85,93-101;

  • ул.Моховая 234,238;

  • ул.Рабкоровская 105в-129, 166а-194;

  • ул.Новоставковая 2-66;

  • пер.Новоставковой 26;

  • ул.Передовая 671;

  • ул.Моховая 60-30,35-75,75а;

  • ул.Рабкоровская 13-25;

  • ул.Резервная 15-31,12-42;

  • ул.Моховая 70-86,62,64,68,97а;

  • ул.Рабкоровская 27 -31а;

  • ул.Моховая 77-95-97;

  • пер.Шпаковый 20-30;

  • ул.Гиляровского 44-74; 37; 43-71; 77; 81,128-168,111-141,157,163;

  • ул.Бережная 55а-83,30-46;

  • ул.Областная 53-59,18-24;

  • ул.Попудренко 11-17, 71,12-50-60,73-85,74-84;

  • ул.Казахстанская 197-261,214-264;

  • ул.Минусинская 321-339,253-319,304-362;

  • ул.Невского 38-40, 41;

  • ул.Читинская 59- 61-89,120-150,45-57,68-118;

  • ул.Моторная 70-112,55-57;

  • ул.Казахстанская 9-71,28-88;

  • пер.Окопный 1-23,2-36;

  • пер.Минусинский 60-68;

  • ул.Казахстанская 73-141,90-146;

  • пер.Освобождения 62-64;

  • ул.Гуртовая 7-31356-78;

  • пер. Гуртовой 9а, б, в, г, 11а, б, в, г;

  • ул.Передовая 461-471;

  • ул.Передовая 618;

  • ул.Передовая 548-550-668,475-561;

  • ул. Кубанская, 1-19, 2-58, 25-75;

  • ул. Ветренная, 1-83, 2-80, 91-105;

Индустриальный район:

  • ул. Калнышевского, 45а, 47, 47а;

  • ул. Хмельницкого, 27;

  • ул.Батумская, 34-50;

  • ул. Калнышевского, 5, 7, 9, 11а.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине из-за некачественного наркоза начали умирать люди.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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