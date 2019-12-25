В Днепре на целый день отключат свет: список адресов

В Днепре 26 декабря в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на контактных сетях, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Час Пик

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Большая Диевская 224-288;

ул. Таганская 1-11, 10-22;

ул. Власенко 1-39, 2-34;

ул. Муссорского 1-39, 2-34;

ул. Большая Диевская 222, 241, 263;

ул. Квиткова 2-38, 3-43;

ул. Вильямса 45-93, 68-88;

ул. Заливная 1, 2-4, 3а;

ул. Короленко 1-21, 2-26;

ул. Днепросталевская 2, 7-55, 8-62;

ул. Вильямса 27-43, 38-66;

ул. Макарова 62, 62а, 72-100, 73-105а;

ул. Погорелая, 10-72, 3-59, 78а;

ул. Ф.Гафуровой, 14,16;

ул. Семена Бардадыма, 48-60, 31-67, 75-133, 78-118, 76а;

ул. Корсунская, 1-5, 2-18, 90-94;

ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;

ул. Барвинок, 1-27, 66-98;

ул. Фортечная, 98-1068, 97-111;

ул. Алеутская, 12;

ул. Тарана, 9-41, 6-28;

ул. Речная, 1-29, 2-22;

ул. Сентябрьская, 4-12, 1-5;

ул. Набережная Заводская, 45;

ул. Гранитная, 13;

ул. Коробова 29А;

бул. Рубиновый 12,18.

Соборный район:

ул. Чекмарева 7;

ул. Героев Крут 8, 10, 12, 14;

ул. Бригадная 11;

пр.Гагарина 3;

ул.О.Гончара 11-21,28-30;

ул.Чернышевского 14-24.

Шевченковский район:

ул. Сечевых Стрельцов 21-31,22-32;

ул.Святослава Храброго 13-15;

ул. Тополиная 1, 1а, 5, 7, 7а, 9, 11, 22;

ул. Авиаторов, 1, 1 ч, 9, 11, 13;

ул.Херсонская, 1, 2-4, 5;

просп.Пушкина, 1, 3, 5;

ул.Ушинского, 2.

Самарский район:

ул. Немировича-Данченко;

ул. Левобережная;

ул. Череповецкая;

ул. Педагогическая;

ул. Адмирала Макарова.

Центральный район:

просп.Пушкина, 11;

просп. Б.Хмельницького, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул.Широкая 80-112, 73-173,44-76,75-173;

пер.Широкий 1-21,2-18-20;

пер.Снайперский 8-24,2а;

ул.Шефская 51-57,50- 62,49;

ул. Ковпака 1-15;

ул.Гринченко 393-459,338-384;

ул.Черниговская 81;

ул. Новгород-Северская 2;

ул.Петрозаводская 191-215А, 184-206А;

ул.Онежская 225,227;

ул.Кемеровская 1-31;

ул.Черниговская 58 -88,25,31-105;

ул.Кольчугина 1-5,7/1;

ул.Пряничникова 1;

ул.Черниговская 4-54,25,31-73;

ул.Моторная 206-296,159-229;

ул.Моховая 108-126;

пер.Моховый 5,10,12;

ул.Рабкоровская 70Д, 72б, 72р, 35-73,26-106;

ул.Передовая 599-603-669;

ул.Белградская 21;

ул.Восточная 9-69,5б, 7б, 8-34;

ул.Передовая 563-593;

ул.Петриковская 1-13,2-32;

ул.Передовая 686-716а-714;

ул.Передовая 716-798, 661;

ул.Петриковская 85,93-101;

ул.Моховая 234,238;

ул.Рабкоровская 105в-129, 166а-194;

ул.Новоставковая 2-66;

пер.Новоставковой 26;

ул.Передовая 671;

ул.Моховая 60-30,35-75,75а;

ул.Рабкоровская 13-25;

ул.Резервная 15-31,12-42;

ул.Моховая 70-86,62,64,68,97а;

ул.Рабкоровская 27 -31а;

ул.Моховая 77-95-97;

пер.Шпаковый 20-30;

ул.Гиляровского 44-74; 37; 43-71; 77; 81,128-168,111-141,157,163;

ул.Бережная 55а-83,30-46;

ул.Областная 53-59,18-24;

ул.Попудренко 11-17, 71,12-50-60,73-85,74-84;

ул.Казахстанская 197-261,214-264;

ул.Минусинская 321-339,253-319,304-362;

ул.Невского 38-40, 41;

ул.Читинская 59- 61-89,120-150,45-57,68-118;

ул.Моторная 70-112,55-57;

ул.Казахстанская 9-71,28-88;

пер.Окопный 1-23,2-36;

пер.Минусинский 60-68;

ул.Казахстанская 73-141,90-146;

пер.Освобождения 62-64;

ул.Гуртовая 7-31356-78;

пер. Гуртовой 9а, б, в, г, 11а, б, в, г;

ул.Передовая 461-471;

ул.Передовая 618;

ул.Передовая 548-550-668,475-561;

ул. Кубанская, 1-19, 2-58, 25-75;

ул. Ветренная, 1-83, 2-80, 91-105;

Индустриальный район:

ул. Калнышевского, 45а, 47, 47а;

ул. Хмельницкого, 27;

ул.Батумская, 34-50;

ул. Калнышевского, 5, 7, 9, 11а.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине из-за некачественного наркоза начали умирать люди.

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