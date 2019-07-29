В Днепре на три дня электротранспорт изменит маршрут: назвали причину

В Днепре с 30 июля по 1 августа изменится график движения некоторых маршрутов электротранспорта.

Это связано с ремонтом контактной сети по улице Яворницкого (на участке от ул. Фабра до ул. Короленко) и трамвайного пути на Кайдакском мосту, сообщает КП "Днепровский электротранспорт".

Движение электротранспорта Днепр Час

Так, 30 июля с 23:00 приостанавливается движение троллейбусов по просп. Дмитрия Яворницкого, а 31 июля и 1 августа с 22:00 приостанавливается движение трамваев по Кайдакскому мосту.

В связи с этим троллейбусные маршруты №1, №5 и трамвайный маршрут №18 закончат работу раньше, а трамвайный маршрут №19 будет курсировать по измененному направлению: от пл. Старомостовой к ДЭВЗ.

Последние отправления с конечных остановок:

30 июля

троллейбус №1 от ул. Титова в 22:09; от Исторического музея в 22:37.

троллейбус №5 от ул. Титова в 22:15; от Железнодорожного вокзала в 22:42.

31 июля и 1 августа

трамвай №18 от ДЭВЗ в 21:50; от ж/м Левобережный-3 в 22:24.

трамвай №19 от пл. Старомостовой в 21:20; от ж/м Левобережный-3 в 22:14.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре существенно подорожал проезд в электротранспорте: озвучено решение горсовета.

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