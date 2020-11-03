В Днепре на придомовых территориях жилых домов продолжают высаживать новые деревья

20 октября в Днепре на придомовой территории дома №45, что на проспекте Героев, высадили деревья в рамках городской комплексной программы по озеленению города, которую инициировал мэр Борис Филатов.

"Комплексная программа по озеленению города продолжается, пока позволяет погода. Сейчас мы передали на баланс управляющей компании десять деревьев, которые они сегодня высадили в этом дворе. Деревья – это легкие города, и поэтому важно высаживать новые саженцы. Это добавляет красок и красоты нашему городу. Учитывая, что мы живем в промышленном городе, это еще и залог более свежего воздуха. Чем больше деревьев, тем лучше", - рассказал инспектор департамента жилищного хозяйства Днепровской городского совета Егор Худяков.

Директор обслуживающей компании "К.О.Д" Максим Дегтяренко рассказал, что перед тем, как высаживать деревья, они общались с местными жителями. Именно они выбрали липы и место для их посадки.

"Наши сотрудники высадили липы, и в дальнейшем за ними будут ухаживать местные жители. Если им будет необходима наша помощь по уходу, то мы обязательно присоединимся. Вообще дерева мы распределяли по разным дворам согласно полученным заявкам от днепрян. Все саженцы хорошие, с закрытой корневой системой, легко адаптируются под наши климатические условия", - отметил Максим Дегтяренко.

Днепрянка Людмила Самарцева живет в этом доме более 40 лет и за все это время не помнит, чтобы так занимались озеленением, как сейчас: "После того, как мы перешли к управляющей компании, сразу стали заметны перемены к лучшему. Мы также приобщаемся и своей инициативной группой помогаем. Большое спасибо программе Бориса Филатова по озеленению. Благодаря ей мы делаем наш двор еще лучше. Высаживать деревья – это вообще просто великолепно. Это два в одном: и доброустрий, и лучше атмосфера, больше кислорода и зелени. Все у нас будет прекрасно и хорошо во дворе. Сегодня у нас праздник: и отопления дали, и новые деревья привезли".

Местная жительница Ольга Догова вспоминает, что 45 лет озеленением во дворе занималась только она: "Я рада, что нам предоставили саженцы и помогли их высадить. Новые деревья были нужны и важны для нашего двора. Это полезная программа, потому что в целом высадка деревьев очень необходима для города".

Днепрянка Нина Близнюк также довольна новыми деревьями: "Озеленение для нашего двора необходимо. Теперь будет больше порядка, свежего воздуха и тени летом".

Напомним, в рамках комплексной программы по озеленению города и декадника #Дніпро_квітучий в городе планируется высадить 25 000 деревьев и кустов.