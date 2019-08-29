В Днепре на полгода сузят две улицы: названа причина

В Днепре планируют сузить проезжую часть на двух улицах.

Это связано с проведением работ по прокладыванию инженерных сетей, сказано в проекте решения городского головы.

Сужение улиц Vgorode.ua

Так, работы будут проводить с 9 сентября 2019 года по 9 марта 2020 года.

Сужение проезжей части произойдет на улице Ивана Акинфиева (от улицы 8-го Марта до улицы 6-й Стрелковой Дивизии). Также перекроют улицу Феодосия Макаревского (от дома № 4 до улицы Ивана Акинфиева).

Отметим, что следить за ходом проведения работ будет ООО "Рубикс-сервис".

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