В Днепре на новогодние праздники изменится движение транспорта: обновленный маршрут

В Днепре 21, 31 декабря и 6 января движение транспорта по проспекту Яворницкого на участке от улицы Воскресенской до улицы Грушевского будет перекрыто.

Ограничение проезда вводят с целью обеспечения комфорта и безопасности горожан во время праздничных гуляний. В связи с этим в схемы движения ряда маршруток будут внесены изменения, сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета.

В Днепре на новогодние праздники изменится движение транспорта Vgorode

Изменения в маршрутах 21 декабря:

Пресс-служба Днепровского городского совета

Изменения в маршрутах 31 декабря:

Пресс-служба Днепровского городского совета

Изменения в маршрутах 6 декабря:

Пресс-служба Днепровского городского совета

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло ЧП в детской больнице. 19 декабря помещение детской клинической больницы на Космической заволокло дымом. На место происшествия сразу же вызвали спасателей.

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