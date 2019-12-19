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19 декабря • обновлено в 17:56
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Алина Рашевская

В Днепре на новогодние праздники изменится движение транспорта: обновленный маршрут

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В Днепре 21, 31 декабря и 6 января движение транспорта по проспекту Яворницкого на участке от улицы Воскресенской до улицы Грушевского будет перекрыто.

Ограничение проезда вводят с целью обеспечения комфорта и безопасности горожан во время праздничных гуляний. В связи с этим в схемы движения ряда маршруток будут внесены изменения, сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета.

В Днепре на новогодние праздники изменится движение транспорта

В Днепре на новогодние праздники изменится движение транспорта

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Изменения в маршрутах 21 декабря:

В Днепре на новогодние праздники изменится движение транспорта: обновленный маршрут

Пресс-служба Днепровского городского совета

Изменения в маршрутах 31 декабря:

В Днепре на новогодние праздники изменится движение транспорта: обновленный маршрут

Пресс-служба Днепровского городского совета

Изменения в маршрутах 6 декабря:

В Днепре на новогодние праздники изменится движение транспорта: обновленный маршрут

Пресс-служба Днепровского городского совета

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло ЧП в детской больнице. 19 декабря помещение детской клинической больницы на Космической заволокло дымом. На место происшествия сразу же вызвали спасателей.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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