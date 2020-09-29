В Днепре на нескольких улицах срочное отключение воды: адреса
Во вторник, 29 сентября, на нескольких улицах Днепра отключили водоснабжение.
Это связано с проведением аварийных работ, передает "Днепр оперативный".
Воды не будет по следующим адресам:
просп. Калнышевского, 44,48,54,58,60,68;
ул. Петрова, 29,33;
ж/м Тополь-3 д.31б;
ул. Менахем-Мендл Шнеерсона;
просп. Поля,42;
ул. Голубиная;
пер. Голубиный.
Отметим, что водоснабжение будет восстановлено в течение дня.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3 708 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 163 днепрян.