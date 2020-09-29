В Днепре на нескольких улицах срочное отключение воды: адреса

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
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В Днепре на нескольких улицах срочное отключение воды: адреса

Во вторник, 29 сентября, на нескольких улицах Днепра отключили водоснабжение.

Это связано с проведением аварийных работ, передает "Днепр оперативный".

Воды не будет по следующим адресам:

  • просп. Калнышевского, 44,48,54,58,60,68;

  • ул. Петрова, 29,33;

  • ж/м Тополь-3 д.31б;

  • ул. Менахем-Мендл Шнеерсона;

  • просп. Поля,42;

  • ул. Голубиная;

  • пер. Голубиный.

Отметим, что водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3 708 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 163 днепрян.

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