В Днепре на Набережной рабочие откопали старую железную дорогу. Фото

В Днепре на Набережной Победы рабочие во время земельных работ обнаружили рельсы старой железной дороги.

Железная дорога была проложена при строительстве Набережной Днепра для подвоза стройматериалов. Об этом сообщил Станислав Лифлянчик на своей странице в Facebook.

"На Набережной в районе автосалона "Лексус" ставили бигборд и обнаружили рельсы, которые были проложены для поезда при строительстве Набережной. Их бы раскопать и бережно под стекло… ", - написал Станислав Лифлянчик.

Рабочие откопали старую железную дорогу Facebook/Станислав Лифлянчик

В тоже время блогер Артем Костюк на своем Telegram-канале опубликовал исторические снимки, где видно эту железную дорогу.

"В принципе, о наличии их именно в этом месте я почти не сомневался, мне всё таки интересно, есть ли они на набережной от МХ моста в сторону цирка. Ниже фотография из архива Нурии Бусыгиной 1966 года возле пешеходного моста, с рельсами. Жаль, у меня нет металлоискателя...", - написал Артем Костюк.

Рабочие откопали старую железную дорогу Telegram/Артем Костюк

Ранее OBOZREVATEL писал, что мэр Днепра Борис Филатов заявил об установлении предполагаемого места захоронения Александра Поля. Место его захоронения считалось потерянным. Впрочем, появилась вероятность найти могилу исторической личности Днепра.

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