В Днепре на набережной гуляла стая диких кабанов. Видео

Игорь Кравченко Жизнь города 15:17, 16.05.2020 Обновлено: 15:31, 16.05.2020

В Днепре на улице Набережной Заводской была зафиксирована небольшая группа диких кабанов.

Животные ходили по дороге в темное время суток, когда не было оживленного движения. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Днепре стало настолько чисто, что на Набережную вышли кабаны" - прокомментировал очевидец, которому удалось снять на видео диких животных.

В Днепре на набережной гуляла стая диких кабанов
YouTube

Ранее OBOZREVATEL писал о ТОП-10 экзотических животных в Днепре. А также о том, где их можно купить и сколько это будет стоить.

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Днепр Жизнь города

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