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В Днепре на месяц сузят проспект Слобожанский: назвали причину

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В Днепре на месяц сузят проезжую часть по проспекту Слобожанскому.

Это связано с проведением реконструкции электрических сетей. Дороги сузят на участках проспекта Слобожанского и улицы Байкальской, сказано в проекте распоряжения городского головы.

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Перекрытие проспекта

Перекрытие проспекта

Горсовет

Так, время проведения работ запланировано со 2 сентября до 2 октября.

Сужение произойдет на проспекте Слобожанском в районе дома №115 Б, а также на улице Байкальской №13.

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На месте проведения работ установят предупреждающие знаки и ограждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на два месяца планируют сузить проезжую и тротуарную части на проспекте Дмитрия Яворницкого.

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Место
Украина Днепр
Тег
дороги
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