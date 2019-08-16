В Днепре на месяц сузят проспект Слобожанский: назвали причину

В Днепре на месяц сузят проезжую часть по проспекту Слобожанскому.
Это связано с проведением реконструкции электрических сетей. Дороги сузят на участках проспекта Слобожанского и улицы Байкальской, сказано в проекте распоряжения городского головы.
Перекрытие проспекта
Горсовет
Так, время проведения работ запланировано со 2 сентября до 2 октября.
Сужение произойдет на проспекте Слобожанском в районе дома №115 Б, а также на улице Байкальской №13.
На месте проведения работ установят предупреждающие знаки и ограждения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на два месяца планируют сузить проезжую и тротуарную части на проспекте Дмитрия Яворницкого.
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