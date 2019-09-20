В Днепре на левом берегу отключат воду: список адресов

В Днепре, 24 сентября, с 10:00 до 20:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".

В Днепре на левом берегу отключат воду 24 сентября 5 канал

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 75, 77, 77А, 79, 79А, 81, 83;

пер. Универсальный, 12 (Налоговая АНД района)

ул. Калиновая, 49А (детский сад).

Предприятие рекомендует заранее сделать запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре могут отменить две популярные маршрутки. Решение о ликвидации маршруток №62 и №19 планируется вынести на заседание городского исполкома в Днепре.

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