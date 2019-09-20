В Днепре на левом берегу отключат воду: список адресов

В Днепре, 24 сентября, с 10:00 до 20:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".
В Днепре на левом берегу отключат воду 24 сентября
5 канал
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 75, 77, 77А, 79, 79А, 81, 83;
пер. Универсальный, 12 (Налоговая АНД района)
ул. Калиновая, 49А (детский сад).
Предприятие рекомендует заранее сделать запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре могут отменить две популярные маршрутки. Решение о ликвидации маршруток №62 и №19 планируется вынести на заседание городского исполкома в Днепре.
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