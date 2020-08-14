В Днепре на крупной взятке попались ректор одного из высших учебных заведений и его помощник.

Злоумышленники вымогали 150 тысяч гривен неправомерной выгоды и были задержаны после получения первой части суммы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре на крупной взятке попался ректор университета Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Ректор одного из университетов совместно с помощником вымогали взятку у предпринимателя. Взамен на крупную сумму денег они обещали предоставить ему инновационное оборудование, принадлежащее ВУЗу. Его бизнесмен хотел использовать в научно-практической деятельности коммерческой структуры.

Первая часть указанной суммы – 25 тысяч гривен – поступила на указанный вымогателями счет. После этого в четверг, 13 августа, ректора и его помощника задержали. На данный момент решается вопрос о сообщении им о подозрении.

По факту принятия неправомерной выгоды служебными лицами открыто уголовное дело. Если вину задержанных докажут, им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Также взяточников могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В Днепре на крупной взятке попался ректор университета Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

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