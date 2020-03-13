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13 марта • обновлено в 11:52
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Карина Бондаренко

В Днепре на два дня перекроют центральную улицу

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В центре Днепра с 13 по 15 марта перекроют улицу Писаржевского.

Перекрытие запланировано в связи с ремонтными работами тепловых сетей коммунального предприятия "Теплоэнерго". Об этом стало известно из распоряжения городского совета.

Согласно документу, дорогу перекроют в районе дома №18. Место, где будут проходить работы, оградят забором и установят соответствующие дорожные знаки.

Перекрытие улиц

Перекрытие улиц

112 Украина

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре автомобиль Kia сбил 25-летнюю девушку на пешеходном переходе.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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