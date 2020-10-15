В Днепре на Аллее Памяти погибшим бойцам посвятили еще одну стелу. Фото

Алина Рашевская Жизнь города 10:11, 15.10.2020

В среду, 14 октября, в Днепре на Аллее Памяти открыли еще одну стелу с именами погибших бойцов.

На ней изображены имена и портреты 30 украинских военных, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На открытии присутствовали близкие и побратимы погибших, представители власти и общественности. К концу церемонии монумент был усыпан живыми цветами от благодарных днепрян.

В Днепре на Аллее Памяти открыли еще одну стелу.
Информатор
На ней изображены имена и портреты 30 украинских военных.
Информатор
На открытии присутствовали близкие и побратимы погибших.
Информатор
Монумент был усыпан живыми цветами от благодарных днепрян.
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчины сорвали флаг Украины со здания суда.

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Днепр Жизнь города

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