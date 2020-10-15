В Днепре на Аллее Памяти погибшим бойцам посвятили еще одну стелу. Фото

В среду, 14 октября, в Днепре на Аллее Памяти открыли еще одну стелу с именами погибших бойцов.

На ней изображены имена и портреты 30 украинских военных, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На открытии присутствовали близкие и побратимы погибших, представители власти и общественности. К концу церемонии монумент был усыпан живыми цветами от благодарных днепрян.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчины сорвали флаг Украины со здания суда.