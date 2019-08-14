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В Днепре на 4 месяца сузят улицу Феодосиевскую: названа причина

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В Днепре с 1 сентября по 31 декабря планируют сузить проезжую часть на улице Феодосиевской.

Перекрытие связано с установкой сетей водоснабжения, сказано в проекте распоряжения городского головы.

Как стало известно, планируют дать разрешение Днепропетровскому государственному университету внутренних дел на временное сужение проезжей части улицы Феодосиевской в районе дома №2.

Сужение улицы

Сужение улицы

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На этом месте проведут работы по переустройству сетей водоснабжения.

Отметим, что по этой улице установят специальные ограждения и знаки.

Контролировать ход проведения работ будет заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

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Проект распоряжения городского головы

Проект распоряжения городского головы

Проект распоряжения городского головы

Проект распоряжения городского головы

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре планируют сузить проезжую часть по улице Маршала Малиновского на четыре месяца.

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Место
Украина Днепр
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