В Днепре на 4 месяца сузят улицу Феодосиевскую: названа причина

В Днепре с 1 сентября по 31 декабря планируют сузить проезжую часть на улице Феодосиевской.
Перекрытие связано с установкой сетей водоснабжения, сказано в проекте распоряжения городского головы.
Как стало известно, планируют дать разрешение Днепропетровскому государственному университету внутренних дел на временное сужение проезжей части улицы Феодосиевской в районе дома №2.
Сужение улицы
Журнал Житомира
На этом месте проведут работы по переустройству сетей водоснабжения.
Отметим, что по этой улице установят специальные ограждения и знаки.
Контролировать ход проведения работ будет заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
Проект распоряжения городского головы
Проект распоряжения городского головы
Карта
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре планируют сузить проезжую часть по улице Маршала Малиновского на четыре месяца.
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