В Днепре мужчины сорвали флаг Украины со здания суда

Алина Рашевская Жизнь города 20:17, 14.10.2020

В среду, 14 октября, в Днепре двое мужчин пытались украсть флаг Украины со здания Центрального апелляционного хозяйственного суда, который находится на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Инцидент произошел около 2:15. Об этом на своей странице в Facebook рассказал днепрянин Игорь Бархет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Хулиганов с сорванным флагом в руках заметили сотрудники территориального управления судебной охраны. Одного из них им удалось поймать и передать сотрудникам патрульной полиции. Товарищу задержанного удалось скрыться.

Facebook/Игорь Бархет
Facebook/Игорь Бархет
Facebook/Игорь Бархет
Facebook/Игорь Бархет

Ранее OBOZREVATE сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают 21-летнего парня.

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Днепр Жизнь города

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