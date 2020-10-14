В Днепре мужчины сорвали флаг Украины со здания суда

В среду, 14 октября, в Днепре двое мужчин пытались украсть флаг Украины со здания Центрального апелляционного хозяйственного суда, который находится на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Инцидент произошел около 2:15. Об этом на своей странице в Facebook рассказал днепрянин Игорь Бархет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Хулиганов с сорванным флагом в руках заметили сотрудники территориального управления судебной охраны. Одного из них им удалось поймать и передать сотрудникам патрульной полиции. Товарищу задержанного удалось скрыться.

Ранее OBOZREVATE сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают 21-летнего парня.