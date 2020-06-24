В Днепре мужчину подловили на краже дорожного знака: момент попал на видео

Жизнь города 16:10, 24.06.2020 Обновлено: 16:26, 24.06.2020

В Днепре на Набережной возле Цирка мужчина украл дорожный знак с парковки. Инцидент произошел 23 июня около 19:00 при оживленном трафике движения автомобилей.

Видео момента зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра, сообщил "Днепр оперативный".

Находчивый днепрянин смог выломать дорожный знак и унести с собой. На видео видно, как мужчина без малейшего опасения протащил знак через проезжую часть и спрятал в кустах. После этого горожанин скрылся в неизвестном направлении. С какой целью мужчина решил украсть знак - неизвестно.

Напоминаем, что за совершение подобного преступления можно попасть под статью 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, юридическая компания "Дорожній Адвокат" подготовила интересную для автомобилистов инфографику. В ней она отобразила знаки, за которые чаще всего штрафуют украинских водителей

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Днепр Жизнь города

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