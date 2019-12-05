В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке. Фото

В Днепре 5 декабря нетрезвый пассажир устроил погром в маршрутке.

Инцидент произошел на маршруте №136. Об этом сообщили в Facebook-группе "Громадський транспорт Дніпра".

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке Facebook-группа "Громадський транспорт Дніпра"

Как стало известно, водитель маршрутки проигнорировал требование пассажира остановить транспортное средство в непредназначенном месте. Нетрезвого мужчину высадили на ближайшей остановке. Мужчину это не на шутку разозлило и он принялся крушить стекла.

"Возникает резонный вопрос – о каком качестве обслуживания может идти речь, если мы сами наплевательски и безразлично относимся к общественному транспорту? Я понимаю, что под постом появится тонна негативных комментариев о "плохой работе маршрута", об "ужасном состоянии маршруток", о "хамском поведении водителей" и так далее, но давайте не будем уподобляться подобным персонажам", – обратилась к днепрянам автор публикации.

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке Facebook-группа "Громадський транспорт Дніпра"

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке Facebook-группа "Громадський транспорт Дніпра"

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке Facebook-группа "Громадський транспорт Дніпра"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчину застукали за демонстрацией полового органа своей трехлетней дочери. Горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения. В ситуацию вовремя вмешалась полиция.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!