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5 декабря • обновлено в 13:20
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Алина Рашевская

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке. Фото

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В Днепре 5 декабря нетрезвый пассажир устроил погром в маршрутке.

Инцидент произошел на маршруте №136. Об этом сообщили в Facebook-группе "Громадський транспорт Дніпра".

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке

Facebook-группа "Громадський транспорт Дніпра"

Новости
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Как стало известно, водитель маршрутки проигнорировал требование пассажира остановить транспортное средство в непредназначенном месте. Нетрезвого мужчину высадили на ближайшей остановке. Мужчину это не на шутку разозлило и он принялся крушить стекла.

"Возникает резонный вопрос о каком качестве обслуживания может идти речь, если мы сами наплевательски и безразлично относимся к общественному транспорту? Я понимаю, что под постом появится тонна негативных комментариев о "плохой работе маршрута", об "ужасном состоянии маршруток", о "хамском поведении водителей" и так далее, но давайте не будем уподобляться подобным персонажам", обратилась к днепрянам автор публикации.

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке

Facebook-группа "Громадський транспорт Дніпра"

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке

Facebook-группа "Громадський транспорт Дніпра"

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке

В Днепре мужчина устроил пьяный дебош в маршрутке

Facebook-группа "Громадський транспорт Дніпра"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчину застукали за демонстрацией полового органа своей трехлетней дочери. Горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения. В ситуацию вовремя вмешалась полиция.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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