В Днепре мужчина пропал в свой день рождения. Фото и приметы

София Закревская Жизнь города 18:00, 20.10.2020

В Днепре разыскивают пропавшего без вести 36-летнего Прокофьева Евгения Павловича. Мужчина исчез 18 октября.

Все эти дни горожанин не выходит на связь со своими родственниками. Дома мужчина также не появляется, его родные обратились в полицию, сообщает "Информатор".

Пропавший 36-летний Евгений Прокофьев.
Информатор

Последний раз Евгения видели на проспекте Богдана Хмельницкого. Сообщается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и нуждался в помощи медиков.

Мужчина был одет в зеленую футболку, светлые джинсы, черные кроссовки с полосатым "язычком" и надписью Sport на ярлыке. Особых примет у пропавшего нет.

Его разыскивают с 18 октября.
Информатор

Если Вы знаете, где может находиться Евгений Прокофьев, сообщите об этом по номеру "102" либо в Шевченковский отдел полиции: (097) 240-07-97.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине трое детей сбежали "погулять" в соседнюю область. Малышей на железной дороге заметили местные жители.

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Днепр Жизнь города

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