В Днепре мужчина без спецпропуска катался по городу на крыше троллейбуса. Видео

В Днепре мужчина, не имеющий спецпропуска для общественного транспорта, необходимого на время карантина, придумал оригинальный способ перемещения по городу.

Мужчина забрался на троллейбус №16 и залег на крыше. Очевидцы, заметив мужчину, который катался на троллейбусе, вызвали полицию, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел на проспекте Гагарина. На крыше троллейбуса мужчину проехал несколько остановок.

Мужчина без спецпропуска катался по городу на крыше троллейбуса Днепр оперативный

После его обнаружения он спрыгнул с троллейбуса в районе улицы Абхазкой. Задержать нарушителя полиции не удалось.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина из-за отказа в проезде бросил в трамвай камень и разбил окно. Он был недовольный тем, что его не впустили в транспорт.