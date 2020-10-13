В Днепре муж принял роды у жены прямо в такси

Во вторник утром, 13 октября, в Днепре женщина родила ребенка в машине такси.

Схватки у горожанки начались дома, после чего она вместе с мужем около 4:00 отправилась в больницу. Вскоре боль стала слишком сильной и роженица попросила водителя остановить авто, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

До медучреждения оставалось еще полпути, а события развивались слишком стремительно. Мужчина осмотрел свою жену и понял, что роды ему придется принимать прямо в такси. Все прошло успешно и в 4:40 их дочь появилась на свет.

Водитель такси пыталась вызвать скорую, однако не смогла дозвониться. Тогда она остановила патрульных, которые проезжали мимо, и те согласились сопроводить их до больницы, так как из-за тумана видимость на дороге была очень плохой.

Новорожденную укутали всем, что оказалась под рукой. В сопровождении полиции семья с ребенком добрались до больницы на улице Космической. Там девочку и ее мать передали в руки медиков.

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