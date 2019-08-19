В Днепре можно следить за маршрутками в режиме онлайн: как это сделать

В Днепре можно отследить движение автобусных маршрутов по городу в режиме онлайн.

Пока в системе есть небольшие проблемы, но они решаются, сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств Управления транспорта Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры.

Маршрутки в Днепре Відкритий

Отследить маршрут, который Вам нужен, можно с помощью приложения EasyWay.

"Пока идет отладка, возможны небольшие глюки. Думаю, до конца следующей недели все стабилизируется", – написал Васючков в Facebook.

На сайте или приложении EasyWay для начала следует выбрать вверху город, а затем маршрут. После этого на карте видно, где находится автобус, который Вам нужен.

Кроме этого, на EasyWay можно отследить движение троллейбусов и трамваев.

Отслеживание маршрута

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре устроили проверку маршруток: стали известны первые результаты.

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