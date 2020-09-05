В Днепре мошенники продавали несуществующие маски и антисептики

В Днепре мошенники наживались на людях во время карантина, продавая в интернете несуществующие средства индивидуальной защиты и санитайзеры.

Злоумышленники размещали фейковые объявления об оптовой продаже медицинских масок, респираторов и антисептиков. При этом данных товаров у них в наличии не было, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Мошенники получали от покупателей полную предоплату за заказ, а после переставали выходить на контакт. Деньги обманутые клиенты переводили на счета, оформленные на подставных лиц. Всего правоохранители зафиксировали 26 эпизодов мошенничества, в ходе которых двое мужчин получили более 180 тысяч гривен.

Обвинительный акт против двух днепрян уже направлен в суд, им грозит от трех до восьми лет лишения свободы. На этапе досудебного расследования правонарушители в полном размере компенсировали пострадавшим материальный и моральный ущерб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. На данный момент на лечении находятся 496 человек.

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