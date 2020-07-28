В Днепре мошенники "кинули" на недвижимость больше десятка людей. stav.aif.ru

В Днепре полицейские установили группу "черных" риелторов, причастных к мошенничеству с недвижимостью.

На их счету – завладение 11 объектами недвижимости, в том числе квартирами, недостроями, земельными участками и автозаправочными станциями. Жертвами мошенников становились пожилые люди и лица с алкогольной или наркотической зависимостью, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как установили правоохранители, злоумышленники организовали схему незаконного завладения недвижимостью, используя поддельные документы. В состав группы входило шестеро человек, среди которых – организатор, "черные" риелторы, пособники и непосредственные исполнители преступления.

В Днепре мошенники "кинули" на недвижимость больше десятка людей ГУ НП в Днепропетровской области

28 июля правоохранители провели 15 санкционированных обысков. В результате у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, вещи и документы, компьютерную технику, флэш-накопители, мобильные телефоны, поддельные паспорта, документы и печати, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Сейчас троим лицам уже сообщено о подозрении по двум статьям: мошенничество и подделка документов, печатей, штампов и бланков. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках досудебного расследования устанавливаются и другие факты их преступной деятельности, а также других причастных лиц. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Днепре мошенники "кинули" на недвижимость больше десятка людей ГУ НП в Днепропетровской области

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