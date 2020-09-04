В Днепре могут усилить карантин: заболеваемость COVID-19 выросла в 10 раз

В Днепре количество заболевших на COVID-19 продолжает расти. Сейчас заболеваемость в городе составляет 37,42 на 100 тысяч населения.

По словам главы департамента здравоохранения Валерия Сердюка, Днепр в ближайшее время может перейти из "зеленой" зоны карантина в "желтую". Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, до 40 осталось всего два процента, а это означает усиление карантина в городе.

Такую печальную статистику связывают с внутренней миграцией населения, летним отдыхом и несоблюдением карантинных норм.

За последние две недели заболеваемость в Днепропетровской области увеличилась в 10 раз. Каждый случай дает еще четыре контактных лица.

Отметим, что в настоящее время в области есть 3339 мест для потенциальных больных COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на утро 4 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1467 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 30 днепрян.