Издевалась и сажала на цепь: всплыли вопиющие подробности о "матери-героине" из Днепра

В Днепре многодетная мать издевалась над приемными детьми и держала их дома на цепи.

Пока пострадавшим от насилия опекунши детям ищут новую семью, становятся известными новые сведения об условиях, в которых они воспитывались, передает издание "Факты".

В Днепре многодетная мать издевалась над детьми Коллаж

Как рассказала начальник управления по делам детей Днепровского горсовета Анна Довготько, сотрудники службы неоднократно получали анонимные сообщения о детях, но те смогли убедиться в их правдивости лишь со второй попытки, так как попасть в общежитие, где проживала семья, было практически невозможно. До этого ребят видели на детской площадке, однако они выглядели "веселыми и румяными", поэтому тревожить их не стали. После очередного звонка служба решила провести повторную проверку.

По словам соседей, дверь в комнату всегда была заперта. Сотрудникам службы с трудом удалось попасть в жилище. 56-летняя опекунша во время их визита находилась на работе. Соцработников впустила ее 13-летняя родная дочь.

В Днепре мать посадила сына на цепь Национальная полиция в Днепропетровской области

"Первым, кого я увидела в той крошечной комнате, был мальчик на цепи. В точно такой же позе, как на фотографии, которую мне прислали. Ребенок сидел на полу, цепь была зафиксирована у него на шее и прикреплена к ножке кресла. Глаза ребенка были завязаны плотной тканью — чем-то вроде шерстного шарфа. Как только я сняла повязку с глаз мальчика, он зажмурился, а потом слабо улыбнулся. Он не был напуган. Видимо, для ребенка это было уже привычное состояние", - поделилась в интервью Анна Довготько.

Как рассказала Довготько, благодаря безупречной репутации бывшей соцработницы, завуча школы в настоящем, женщину даже не подозревали в содеянном.

Позже выяснилось, что троих детей женщина усыновила в 2016 году. После оформления опеки здоровым ранее ребятам начали приписывать различные степени инвалидности по психиатрии, хотя на самом деле небольшие отклонения в развитии наблюдались только у Станислава. Соцработники не исключают, что таким образом опекунша пыталась на них заработать. Позже в ее мобильном телефоне полицейские обнаружили фотографии детей в непристойных позах или неадекватном состоянии. Предполагается, что они использовались в качестве доказательства наличия заболеваний.

В Днепре мать посадила сына на цепь Национальная полиция в Днепропетровской области

"Кстати, иногда (хотя это было крайне редко) Стасик все же посещал учебно-реабилитационный центр для детей с особыми потребностями. И специалисты центра замечали, что стоило ребенку побыть у них несколько дней, как он становился спокойнее, был заметен явный прогресс. Но как только опекун забирала его домой, состояние ребенка опять ухудшалось. Теперь, зная, как с ним обращалась опекун, мы понимаем, почему мальчику становилось хуже", - сообщила начальник управления-службы по делам детей.

Также в ходе расследования выяснилось, что женщина долгое время обманывала сотрудников соцслужб, указывая в документах ложный адрес места проживания. Семья годами теснилась в комнате без удобств площадью 17 квадратных метров, которая, к слову, была оформлена на 13-летнюю дочь. Собственное жилье женщина потеряла из-за невыплаченного кредита.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд в Днепре решил судьбу жестокой матери, которая держала на цепи 8-летнего сына. По словам прокурора, подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы. Также социальные службы намерены добиться лишение женщины родительских прав.

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