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В Днепре массовое отключение газа: список улиц

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В Днепре 29 июля некоторые улицы останутся без газа.

Это связано с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Самарского района, сообщает АО "Днепрогаз".

В ходе работ будет выполнено комплексное приборное обследование распределительных газопроводов, подземных газопроводов-вводов и внутридомовой системы газоснабжения жилых домов.

Отключение газа

Отключение газа

Пушкинская

Новости
В центре Днепра на весь день отключат воду: список адресов

Список адресов, где отключат газ:

  • ул. Самарская, 6;

  • ул. Юрьевская, 20/1, 20/2, 21, 25, 26;

  • пер. Серебряный, 12;

  • ул. Тбилисская, 12;

  • ул. Временная, 21;

  • ул. Андрюшинская, 14/1, 14/2;

  • ул. Ванцетти, 4, 4/2, 5, 5/1;

  • ул. Кожемяки, 57;

  • ул. Каневская, 17;

  • ул. Новоселовская, 26, 28, 30, 32/1, 32/2;

  • ул. Доватора, 1, 3, 3/1, 7;

  • просп. Слобожанский, 26;

  • ул. Столетова, 1, 7, 9.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре отключат свет в трех районах: назвали дату и адреса.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр газ
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