В Днепре массовое отключение газа: список улиц

В Днепре 29 июля некоторые улицы останутся без газа.
Это связано с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Самарского района, сообщает АО "Днепрогаз".
В ходе работ будет выполнено комплексное приборное обследование распределительных газопроводов, подземных газопроводов-вводов и внутридомовой системы газоснабжения жилых домов.
Отключение газа
Пушкинская
Список адресов, где отключат газ:
ул. Самарская, 6;
ул. Юрьевская, 20/1, 20/2, 21, 25, 26;
пер. Серебряный, 12;
ул. Тбилисская, 12;
ул. Временная, 21;
ул. Андрюшинская, 14/1, 14/2;
ул. Ванцетти, 4, 4/2, 5, 5/1;
ул. Кожемяки, 57;
ул. Каневская, 17;
ул. Новоселовская, 26, 28, 30, 32/1, 32/2;
ул. Доватора, 1, 3, 3/1, 7;
просп. Слобожанский, 26;
ул. Столетова, 1, 7, 9.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре отключат свет в трех районах: назвали дату и адреса.
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