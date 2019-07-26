В Днепре массовое отключение газа: список улиц

В Днепре 29 июля некоторые улицы останутся без газа.

Это связано с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Самарского района, сообщает АО "Днепрогаз".

В ходе работ будет выполнено комплексное приборное обследование распределительных газопроводов, подземных газопроводов-вводов и внутридомовой системы газоснабжения жилых домов.

Отключение газа Пушкинская

Список адресов, где отключат газ:

ул. Самарская, 6;

ул. Юрьевская, 20/1, 20/2, 21, 25, 26;

пер. Серебряный, 12;

ул. Тбилисская, 12;

ул. Временная, 21;

ул. Андрюшинская, 14/1, 14/2;

ул. Ванцетти, 4, 4/2, 5, 5/1;

ул. Кожемяки, 57;

ул. Каневская, 17;

ул. Новоселовская, 26, 28, 30, 32/1, 32/2;

ул. Доватора, 1, 3, 3/1, 7;

просп. Слобожанский, 26;

ул. Столетова, 1, 7, 9.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре отключат свет в трех районах: назвали дату и адреса.

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