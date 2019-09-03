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3 сентября • обновлено в 19:07
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В Днепре массово проверяют гостиницы и санатории: что случилось

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В Днепре начались массовые проверки гостиниц и санаториев.

Так, в области был утвержден приказ и график проведения проверок. Сюда вошли 209 объектов, среди них 74 объекта - в Днепре. Об этом сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач на странице в Facebook.

Как стало известно, с 28 августа проверки начались в области, а в Днепре они стартовали 2 сентября.

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Проверка гостиницы

Проверка гостиницы

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По словам начальника ГСЧС, проверка данных объектов должна завершиться до 16 декабря.

"На проверку одного объекта предусмотрено 2 дня. Во время проверок внимание акцентируем на состояние электрохозяйства, поведение с открытым огнем, состояние электроприборов и ситуацию с курением в помещениях. Также обращаем внимание на безопасную эвакуацию людей из данных объектов (наличие путей эвакуации). И третье направление - это осложнение тушения пожара. Наличие на объектах первичных средств пожаротушения, пожарных кранов и ближайших источников водоснабжения, которые находятся рядом со зданиями и объектами, которые предоставляют гостиничные услуги", – рассказал Кульбач.

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Он добавил, что дополнительно на каждом объекте проводятся противопожарные инструктажи по безопасной организации эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации.

"Материалы проверок будут обнародованы на официальном сайте. В среднем на устранение нарушений предполагается месяц", – добавил начальник ГСЧС.

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Место
Украина Днепр
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