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16 октября • обновлено в 11:43
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В Днепре массово отключат свет: адреса

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В шести районах Днепра 17 октября запланировано отключение света.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

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Отключение света в Днепре 17 октября

Отключение света в Днепре 17 октября

1tulatv.ru

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Ингульская, 58 — 170, 58 — 170;

  • ул. Ожиданий, 21 — 111, 22 — 136;

  • ул. Руставели, 53 — 87, 54 — 104;

  • ул. Онежская, 174 — 244, 209 — 299;

  • пр-т Слобожанский, 129, 135, 137, 139, 141;

  • ул. Холодильная, 2, 6.

Индустриальный район:

  • пр-т Слобожанский, 97, 99, 103;

  • ул. Ковалевской, 4.

Самарский район:

  • ул. Маланюка, 3 — 9, 9а, 14 — 24;

  • ул. Электрическая, 1, 5, 9 — 15;

  • ул. Космонавта Волкова, 7 — 11;

  • ул. Рассветная, 2 — 8, 1 — 9;

  • ул. Энергетиков, 7 — 11;

  • ул. Вознюка, 1 — 7а, 5б;

  • ул. Богородицкая;

  • ул. Вьетнамская;

  • ул. Марийская;

  • пер Марийский;

  • ул. Олешковская;

  • ул. Солнечная;

  • ул. Эстафетная;

  • ул. Кантемировская, 3 — 5.

Шевченковский район:

  • ул. Харьковская, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

  • ул. Магдебургского права, 2, 4, 3а;

  • ул. Ширшова, 10, 12;

  • пр-т Яворницкого, 46;

  • ул. Князя Владимира Великого, 3, 5, 8;

  • ул. Владимира Мономаха, 5, 8.

Чечеловский район:

  • ул. Кронштадская, 3 — 5, 2 — 8;

  • ул. Философская, 5 — 11, 4 — 12;

  • ул. Олексеенко, 2 — 8, 1 — 5.

Новокодакский район

  • ул. Батальонная, 29 — 59, 26 — 36;

  • ул. Болятко, 1 — 23, 2 — 46;

  • пер. Батальонный, 1 — 23, 41, 31, 33, 29, 22;

  • ул. Широкая Степь, 3 — 27, 2 — 45;

  • ул. Клубничная, 2;

  • пр-т Металлургов, 12 — 38;

  • ул. Докучаева, 18 — 22, 26, 19 — 27;

  • ул. Фланговая, 9 — 27, 18 — 28.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском за 9-летним Пашей, которого госпитализировали в больницу с инфекционным заболеванием, уже более десяти дней присматривают сотрудники и пациенты медучреждения, так как его родители за это время ни разу не навестили больного ребенка.

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Место
Украина Днепр
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