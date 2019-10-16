В Днепре массово отключат свет: адреса

В шести районах Днепра 17 октября запланировано отключение света.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

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Отключение света в Днепре 17 октября 1tulatv.ru

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Ингульская, 58 — 170, 58 — 170;

ул. Ожиданий, 21 — 111, 22 — 136;

ул. Руставели, 53 — 87, 54 — 104;

ул. Онежская, 174 — 244, 209 — 299;

пр-т Слобожанский, 129, 135, 137, 139, 141;

ул. Холодильная, 2, 6.

Индустриальный район:

пр-т Слобожанский, 97, 99, 103;

ул. Ковалевской, 4.

Самарский район:

ул. Маланюка, 3 — 9, 9а, 14 — 24;

ул. Электрическая, 1, 5, 9 — 15;

ул. Космонавта Волкова, 7 — 11;

ул. Рассветная, 2 — 8, 1 — 9;

ул. Энергетиков, 7 — 11;

ул. Вознюка, 1 — 7а, 5б;

ул. Богородицкая;

ул. Вьетнамская;

ул. Марийская;

пер Марийский;

ул. Олешковская;

ул. Солнечная;

ул. Эстафетная;

ул. Кантемировская, 3 — 5.

Шевченковский район:

ул. Харьковская, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

ул. Магдебургского права, 2, 4, 3а;

ул. Ширшова, 10, 12;

пр-т Яворницкого, 46;

ул. Князя Владимира Великого, 3, 5, 8;

ул. Владимира Мономаха, 5, 8.

Чечеловский район:

ул. Кронштадская, 3 — 5, 2 — 8;

ул. Философская, 5 — 11, 4 — 12;

ул. Олексеенко, 2 — 8, 1 — 5.

Новокодакский район

ул. Батальонная, 29 — 59, 26 — 36;

ул. Болятко, 1 — 23, 2 — 46;

пер. Батальонный, 1 — 23, 41, 31, 33, 29, 22;

ул. Широкая Степь, 3 — 27, 2 — 45;

ул. Клубничная, 2;

пр-т Металлургов, 12 — 38;

ул. Докучаева, 18 — 22, 26, 19 — 27;

ул. Фланговая, 9 — 27, 18 — 28.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском за 9-летним Пашей, которого госпитализировали в больницу с инфекционным заболеванием, уже более десяти дней присматривают сотрудники и пациенты медучреждения, так как его родители за это время ни разу не навестили больного ребенка.

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