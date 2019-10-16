В Днепре массово отключат свет: адреса

В шести районах Днепра 17 октября запланировано отключение света.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Отключение света в Днепре 17 октября
1tulatv.ru
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Ингульская, 58 — 170, 58 — 170;
ул. Ожиданий, 21 — 111, 22 — 136;
ул. Руставели, 53 — 87, 54 — 104;
ул. Онежская, 174 — 244, 209 — 299;
пр-т Слобожанский, 129, 135, 137, 139, 141;
ул. Холодильная, 2, 6.
Индустриальный район:
пр-т Слобожанский, 97, 99, 103;
ул. Ковалевской, 4.
Самарский район:
ул. Маланюка, 3 — 9, 9а, 14 — 24;
ул. Электрическая, 1, 5, 9 — 15;
ул. Космонавта Волкова, 7 — 11;
ул. Рассветная, 2 — 8, 1 — 9;
ул. Энергетиков, 7 — 11;
ул. Вознюка, 1 — 7а, 5б;
ул. Богородицкая;
ул. Вьетнамская;
ул. Марийская;
пер Марийский;
ул. Олешковская;
ул. Солнечная;
ул. Эстафетная;
ул. Кантемировская, 3 — 5.
Шевченковский район:
ул. Харьковская, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;
ул. Магдебургского права, 2, 4, 3а;
ул. Ширшова, 10, 12;
пр-т Яворницкого, 46;
ул. Князя Владимира Великого, 3, 5, 8;
ул. Владимира Мономаха, 5, 8.
Чечеловский район:
ул. Кронштадская, 3 — 5, 2 — 8;
ул. Философская, 5 — 11, 4 — 12;
ул. Олексеенко, 2 — 8, 1 — 5.
Новокодакский район
ул. Батальонная, 29 — 59, 26 — 36;
ул. Болятко, 1 — 23, 2 — 46;
пер. Батальонный, 1 — 23, 41, 31, 33, 29, 22;
ул. Широкая Степь, 3 — 27, 2 — 45;
ул. Клубничная, 2;
пр-т Металлургов, 12 — 38;
ул. Докучаева, 18 — 22, 26, 19 — 27;
ул. Фланговая, 9 — 27, 18 — 28.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском за 9-летним Пашей, которого госпитализировали в больницу с инфекционным заболеванием, уже более десяти дней присматривают сотрудники и пациенты медучреждения, так как его родители за это время ни разу не навестили больного ребенка.
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