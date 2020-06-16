В Днепре масштабное отключение воды: кого коснется

София Ковнир Жизнь города 07:39, 16.06.2020

Во вторник, 16 июня, несколько улиц Днепра останутся без воды.

Водоснабжения не будет с 08:00 до 17:00. Это связано с отключением от сетей электроснабжения повышающей насосной станции №26, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Гавриленко, 1, 2, 4, 4А, 4Б;

  • ул. Вакуленчука, 1, 1А, 1б, 3, 3А, 5А, 7

  • пр. Богдана Хмельницкого, 20, 20А, 20Б, 20В, 22, 22А, 24, 24А, 24Б;

  • пр. Александра Поля, 117, 119, 119А, 119Б, 121, 121А, 121Б, 121Д, 123, 125, 125А, 127, 129, 129Б, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А, 135Б, 137, 137А , 139, 141, 141А, 143, 143А.

Также с 10:00 16 июня до 07:00 17 июня водоснабжения не будет в пгт. Слобожанский по адресам:

  • ул. Коралловая;

  • ул. Васильковская;

  • ул. Рябиновая;

  • ул. Вишневая долина;

  • ул. Голубая;

  • ул. Бульварная;

  • ул. Сосновая;

  • ул. Зеленая;

  • ул. Полтавская;

  • ул. Харьковская;

  • ул. Киевская;

  • ул. Мелитопольская;

  • ул. Севастопольская;

  • ул. Феодосиевская;

  • ул. Полтавская;

  • ул. Соборная;

  • ул. Владимирская;

  • ул. 8 Марта, 3, 9А, 9Б, 9В;

  • ул. Спортивная;

  • ул. Семейная.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 16 июня будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей. Это связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения

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Днепр Жизнь города

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