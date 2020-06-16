В Днепре масштабное отключение воды: кого коснется
Отключение воды
Во вторник, 16 июня, несколько улиц Днепра останутся без воды.
Водоснабжения не будет с 08:00 до 17:00. Это связано с отключением от сетей электроснабжения повышающей насосной станции №26, сообщили в КП "Днепрводоканал".
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Гавриленко, 1, 2, 4, 4А, 4Б;
ул. Вакуленчука, 1, 1А, 1б, 3, 3А, 5А, 7
пр. Богдана Хмельницкого, 20, 20А, 20Б, 20В, 22, 22А, 24, 24А, 24Б;
пр. Александра Поля, 117, 119, 119А, 119Б, 121, 121А, 121Б, 121Д, 123, 125, 125А, 127, 129, 129Б, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А, 135Б, 137, 137А , 139, 141, 141А, 143, 143А.
Также с 10:00 16 июня до 07:00 17 июня водоснабжения не будет в пгт. Слобожанский по адресам:
ул. Коралловая;
ул. Васильковская;
ул. Рябиновая;
ул. Вишневая долина;
ул. Голубая;
ул. Бульварная;
ул. Сосновая;
ул. Зеленая;
ул. Полтавская;
ул. Харьковская;
ул. Киевская;
ул. Мелитопольская;
ул. Севастопольская;
ул. Феодосиевская;
ул. Полтавская;
ул. Соборная;
ул. Владимирская;
ул. 8 Марта, 3, 9А, 9Б, 9В;
ул. Спортивная;
ул. Семейная.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 16 июня будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей. Это связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения