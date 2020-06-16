В Днепре масштабное отключение воды: кого коснется

Во вторник, 16 июня, несколько улиц Днепра останутся без воды.

Водоснабжения не будет с 08:00 до 17:00. Это связано с отключением от сетей электроснабжения повышающей насосной станции №26, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Гавриленко, 1, 2, 4, 4А, 4Б;

ул. Вакуленчука, 1, 1А, 1б, 3, 3А, 5А, 7

пр. Богдана Хмельницкого, 20, 20А, 20Б, 20В, 22, 22А, 24, 24А, 24Б;

пр. Александра Поля, 117, 119, 119А, 119Б, 121, 121А, 121Б, 121Д, 123, 125, 125А, 127, 129, 129Б, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А, 135Б, 137, 137А , 139, 141, 141А, 143, 143А.

Также с 10:00 16 июня до 07:00 17 июня водоснабжения не будет в пгт. Слобожанский по адресам:

ул. Коралловая;

ул. Васильковская;

ул. Рябиновая;

ул. Вишневая долина;

ул. Голубая;

ул. Бульварная;

ул. Сосновая;

ул. Зеленая;

ул. Полтавская;

ул. Харьковская;

ул. Киевская;

ул. Мелитопольская;

ул. Севастопольская;

ул. Феодосиевская;

ул. Полтавская;

ул. Соборная;

ул. Владимирская;

ул. 8 Марта, 3, 9А, 9Б, 9В;

ул. Спортивная;

ул. Семейная.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 16 июня будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей. Это связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения