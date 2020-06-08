В Днепре масштабное отключение воды: кого коснется

Во вторник, 9 июня, несколько районов Днепра останутся без водоснабжения.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды Vgorode.ua

Так, с 10:00 до 16:00 не будет воды по следующим адресам:

ул. Гидропарковая, №9-№11;

пер. Парусный, №12-№14.

Также водоснабжение отключат с 10:00 до 22:00 по таким адресам:

ул. Мандрыковская, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173;

Набережная Победы, 80, 82Б, 86, 86А.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с 9 июня в Днепре восстановят перевозки пассажиров еще семи автобусных маршрутов. Так, восстановится обслуживание пассажиров на автобусном маршруте № 136–ж/м Левобережный – проспект Богдана Хмельницкого, а также на маршруте № 124а–ж/м Ломовской – улица Академика Стародубова.

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