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3 сентября • обновлено в 16:06
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В Днепре масштабное отключение воды: кого коснется

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В Днепре, 5 сентября, с 9:30 до 20:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением работ по замене запорной арматуры, сообщили в КП "Днепрводоканал".

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Отключение воды

Отключение воды

NewsRoom

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Рабочая, 71, 73, 75;

  • ул. Каверина, 4, 26, 28;

  • ул. Макарова, 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27;

  • ул. Холодноярская, дома с № 1 по № 28;

  • пер. Лиственный, дома с № 1 по № 18;

  • пер. Пихтовый, дома с № 1 по № 16;

  • ул. Надежды Алексеенко, дома с № 87 по № 167А, 80, 84, 108, 171, 171Б, 167;

  • ул. Флотская, дома с № 34 по № 118;

  • ул. Багрицкого, 75;

  • ул. Русановская, дома с № 1 по № 139;

  • ул. Политехническая, дома с № 1 по № 141;

  • ул. Юрия Савченко, 83, 94А, 96, 96А, 97, 97А, 97Б, 99;

  • пер. Червонополянский, дома с № 1 по № 95.

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На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Марганце местные жители страдают от жуткой вони из-за гнилых яблок.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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