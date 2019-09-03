В Днепре масштабное отключение воды: кого коснется

В Днепре, 5 сентября, с 9:30 до 20:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.
Отключение связано с проведением работ по замене запорной арматуры, сообщили в КП "Днепрводоканал".
Отключение воды
NewsRoom
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Рабочая, 71, 73, 75;
ул. Каверина, 4, 26, 28;
ул. Макарова, 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27;
ул. Холодноярская, дома с № 1 по № 28;
пер. Лиственный, дома с № 1 по № 18;
пер. Пихтовый, дома с № 1 по № 16;
ул. Надежды Алексеенко, дома с № 87 по № 167А, 80, 84, 108, 171, 171Б, 167;
ул. Флотская, дома с № 34 по № 118;
ул. Багрицкого, 75;
ул. Русановская, дома с № 1 по № 139;
ул. Политехническая, дома с № 1 по № 141;
ул. Юрия Савченко, 83, 94А, 96, 96А, 97, 97А, 97Б, 99;
пер. Червонополянский, дома с № 1 по № 95.
На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
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