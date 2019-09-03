В Днепре масштабное отключение воды: кого коснется

В Днепре, 5 сентября, с 9:30 до 20:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением работ по замене запорной арматуры, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды NewsRoom

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Рабочая, 71, 73, 75;

ул. Каверина, 4, 26, 28;

ул. Макарова, 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27;

ул. Холодноярская, дома с № 1 по № 28;

пер. Лиственный, дома с № 1 по № 18;

пер. Пихтовый, дома с № 1 по № 16;

ул. Надежды Алексеенко, дома с № 87 по № 167А, 80, 84, 108, 171, 171Б, 167;

ул. Флотская, дома с № 34 по № 118;

ул. Багрицкого, 75;

ул. Русановская, дома с № 1 по № 139;

ул. Политехническая, дома с № 1 по № 141;

ул. Юрия Савченко, 83, 94А, 96, 96А, 97, 97А, 97Б, 99;

пер. Червонополянский, дома с № 1 по № 95.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

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