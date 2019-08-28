В Днепре масштабное отключение света: список улиц

В Днепре 29 августа в одном из районов отключат электричество.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Миасский Рабочий

Свет не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Черкасская, 14д;

ул. Коксовая, 1, 2, 3, 5, 7;

ул. Каменская, 1-7, 2-8, 14, 17;

ул. Ногинская, 40;

ул. Волжская 3, 3а, 14-16;

ул. Талалихина, 10-14; 11-17;

ул. Новоорловская, 11-15;

ул. Орловская, 48;

ул. Кутузова, 12-16;

ул. Новофрунзенская, 1-37, 2-16;

ул. Давыдова, 18-54;

ул. Воздухофлотская 13-15;

просп. Ивана Мазепы, 47;

ул. Герцена, 4-24, 1а-23;

ул. Лавандовая, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;

ул. Лавандовая, 75б;

ул. Николая Садовского, 2;

ул. Десняка, 1;

ул. Геологическая, 2а;

ул. Десантная, 36-40, 58-72;

ул. Кшиштофа Косинского, 1, 3;

пер. Вагнера, 2-22; 1-21;

ул. Десантная, 1-23, 2а-34, 42, 56.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, в Днепре с 10:00 до 20:00 не будет воды на одной из центральных улиц.

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