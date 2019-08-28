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В Днепре масштабное отключение света: список улиц

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В Днепре 29 августа в одном из районов отключат электричество.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

Миасский Рабочий

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Свет не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Черкасская, 14д;

  • ул. Коксовая, 1, 2, 3, 5, 7;

  • ул. Каменская, 1-7, 2-8, 14, 17;

  • ул. Ногинская, 40;

  • ул. Волжская 3, 3а, 14-16;

  • ул. Талалихина, 10-14; 11-17;

  • ул. Новоорловская, 11-15;

  • ул. Орловская, 48;

  • ул. Кутузова, 12-16;

  • ул. Новофрунзенская, 1-37, 2-16;

  • ул. Давыдова, 18-54;

  • ул. Воздухофлотская 13-15;

  • просп. Ивана Мазепы, 47;

  • ул. Герцена, 4-24, 1а-23;

  • ул. Лавандовая, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;

  • ул. Лавандовая, 75б;

  • ул. Николая Садовского, 2;

  • ул. Десняка, 1;

  • ул. Геологическая, 2а;

  • ул. Десантная, 36-40, 58-72;

  • ул. Кшиштофа Косинского, 1, 3;

  • пер. Вагнера, 2-22; 1-21;

  • ул. Десантная, 1-23, 2а-34, 42, 56.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, в Днепре с 10:00 до 20:00 не будет воды на одной из центральных улиц.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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