В Днепре масштабное отключение света: список улиц

В Днепре 29 августа в одном из районов отключат электричество.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Миасский Рабочий
Свет не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Черкасская, 14д;
ул. Коксовая, 1, 2, 3, 5, 7;
ул. Каменская, 1-7, 2-8, 14, 17;
ул. Ногинская, 40;
ул. Волжская 3, 3а, 14-16;
ул. Талалихина, 10-14; 11-17;
ул. Новоорловская, 11-15;
ул. Орловская, 48;
ул. Кутузова, 12-16;
ул. Новофрунзенская, 1-37, 2-16;
ул. Давыдова, 18-54;
ул. Воздухофлотская 13-15;
просп. Ивана Мазепы, 47;
ул. Герцена, 4-24, 1а-23;
ул. Лавандовая, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;
ул. Лавандовая, 75б;
ул. Николая Садовского, 2;
ул. Десняка, 1;
ул. Геологическая, 2а;
ул. Десантная, 36-40, 58-72;
ул. Кшиштофа Косинского, 1, 3;
пер. Вагнера, 2-22; 1-21;
ул. Десантная, 1-23, 2а-34, 42, 56.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, в Днепре с 10:00 до 20:00 не будет воды на одной из центральных улиц.
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