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23 сентября • обновлено в 14:42
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В Днепре масштабное отключение света: список адресов

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В Днепре 24 сентября отключат электричество в нескольких районах.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Live-up

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;

  • просп. Металлургов, 45-65, 45б;

  • ул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;

  • пер. Беренга, 1-55, 2-54;

  • ул. Ковеля, 40-118, 43-109;

  • ул. Тупиковая, 18-42;

  • ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;

  • туп. Шишкина, 1-17, 2-18;

  • ул. Сеченова, 1-7, 2-32;

  • ул. Демократическая, 27-39, 34-42;

  • ул. Сумская, 28-84, 31-91;

  • туп. Клубничный, 1-37, 2-28;

  • туп. Степной, 10, 12;

  • ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

  • ул. Докучаева, 38;

  • ул. Кавказская, 1-21, 2-20;

  • ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;

  • ул. Грозненская, 1-15, 2-22;

  • ул. Горная, 31-51, 32-36;

  • ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;

  • ул. Гарнизонная, 22/2;

  • ул. Старокороткая, 1-15, 4.

Самарский район:

  • ул. М.Малиновского 130, 140;

  • ул. М.Малиновского 124;

  • ул. Молодогвардейская 32.

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Центральный район:

  • просп. Пушкина 17г.

Чечеловский район:

  • ул. Лихачева, 72-90, 79-89, 101;

  • ул. Малахова, 61-85, 64-90.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине потребители могут получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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