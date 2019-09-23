В Днепре масштабное отключение света: список адресов

В Днепре 24 сентября отключат электричество в нескольких районах.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Live-up
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;
просп. Металлургов, 45-65, 45б;
ул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;
пер. Беренга, 1-55, 2-54;
ул. Ковеля, 40-118, 43-109;
ул. Тупиковая, 18-42;
ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;
туп. Шишкина, 1-17, 2-18;
ул. Сеченова, 1-7, 2-32;
ул. Демократическая, 27-39, 34-42;
ул. Сумская, 28-84, 31-91;
туп. Клубничный, 1-37, 2-28;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1-21, 2-20;
ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;
ул. Грозненская, 1-15, 2-22;
ул. Горная, 31-51, 32-36;
ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1-15, 4.
Самарский район:
ул. М.Малиновского 130, 140;
ул. М.Малиновского 124;
ул. Молодогвардейская 32.
Центральный район:
просп. Пушкина 17г.
Чечеловский район:
ул. Лихачева, 72-90, 79-89, 101;
ул. Малахова, 61-85, 64-90.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине потребители могут получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!