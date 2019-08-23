В Днепре масштабное отключение света: список адресов

Во вторник, 27 августа, в Днепре запланировано массовое отключение электричества.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская Жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Минусинская, 1-13, 6-22, 30-34;

ул. Щитовая, 131-133, 142-158;

ул. Передовая, 267-329, 346-394;

ул. Паши Ангелиной, 15-167, 30-126;

ул. Житомирская, 5-169, 2-124;

пер. Донецкий, 9-13, 18-22;

пер. Освобождения 1-27;

пер. Житомирский, 1-61, 2-6;

ул. Кемеровская, 76-88, 115-137;

ул. Кольчугина, 1-7;

ул. Кемеровская, 1-31;

ул. Черниговская, 4-88, 31-105;

ул. Гринченко, 338-384, 393-459;

ул. Петрозаводск, 191-215, 184-206;

ул. Парникового, 1;

ул. Онежская, 225-227.

Индустриальный район:

ул. Донецкое шоссе, 111, 113, 115, 119, 121;

ул. Усенко, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Соборный район:

просп. Героев 46 (п. 1-14) 48; 50; 40 (п.16, 17, 18, 19); 44; 37а; 37к;

ул. Набережная Победы, 130.

Шевченковский район:

ул. Стасова 44-82,1-45,1а-45а;

пер. Садовниченко 5а;

ул. Ткаченко, 60,62,59,57.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.

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