В Днепре масштабное отключение света 31 декабря: список адресов

В Днепре, 31 декабря, в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света MRPL.CITY

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Каневская 1-13; 2-10;

ул. Черниговская 134-208,179-249,149,90-106;

ул. Кемеровская 2-74,33-115;

ул. Кольчугина 5/1-11,24-34;

ул. Водопроводная 1-7,9-73,2-44;

пер. Водопроводный 1-33,2,4,6-32-34 ;

ул. Передовая 402-468,512-524,377-423,331-375,400,430.

Центральный район:

ул. Староказацкая, 56, 58, 66а.

Соборный район:

ул. Гаражная;

ул. Муромская;

туп. Лисогорский;

пер. Пермский.

Новокодакский район:

пр. Ивана Мазепы 17, 25;

ул. Полковника Горленко 28;

пр. Ивана Мазепы 17,19,25;

ул. Караваева 26-34, 24, 28, 30

ул. Дунаевского 31;

ул. Грузинская 1-25, 2-36;

ул. Барвинок 1-27, 66-98;

пер. Грузинский 1-3, 2-4;

ул. Корсунская 1-5, 2-18;

ул. Семена Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

ул. Погорелая 66-72,3-59,10-62;

ул. Старобазарная 71-79, 26-4;

пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12;

ул. Октябрят 98-100, 101-111,102-106;

ул. Речная 1-29, 4-24;

ул. Алеутская 12/1;

ул. Тарана 6-28, 9-41;

ул. Валуйского 2,4,6;

ул. Забайкальская 28,30/2,86;

ул.Костромская 12-18;

ул.Костромская 15-33, 18а-68;

ул.Костромская 2-10, 5-11;

ул.Луначарского 60/2, 61;

пер.Ключевой 3-15, 18;

пер. Славы 2-16;

ул.Пятихатская 1-47, 4-48;

ул.Славы 1-99, 2-80;

ул.Толбухина 1-63, 2-62;

ул. Олены Телиги 2,5;

ул. Корецкого 16, 18, 31-39,20-34, 41-61;

ул.Дыбенко 1-23, 12-28;

ул.Косарева 1-19, 2-18;

ул.Краснодонская 62-98, 71"б"-107;

пр.Металлургов 67-105;

пер.Проектный 1-33, 2-36;

ул.Погодина 1, 2-24;

ул.Проектная 31/1,33/1, 35-73, 34-66,74;

ул.Сеченова 9-47, 34-62;

ул.Тупикова 9-29, 40-78;

ул.Шишкина 50-88, 53-87;

ж/м Красный Камень 18, 16, 22, 19;

ул. Коробова 22;

ул. Коробова 16;

ул. Большая Диевская 30, 32;

ул. Ю. Кондратюка 26;

ул. Большая Диевская 32;

пер.Волдайского 1-11, 2-24;

ул.Первомайская 45;

ул. Даниила Сахненко 1-35, 2-28;

пер.Первомайский 1-7, 2-20, 27-31;

ул.Ю.Кондратюка 273-301, 264-280;

ул.Ю.Кондратюка 309-317, 278-280;

ул.Беломорская 1-55, 4-50;

ул.Добровольная 1-51, 4-36;

ул.Волдайская 1-25, 2-34;

ул.Лысенко 12, 14;

ул.Ю.Кондратюка 303, 307;

ул.Рудная 1-17, 2-26.

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