В Днепре масштабное отключение света 31 декабря: список адресов

В Днепре, 31 декабря, в нескольких районах не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
MRPL.CITY
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Каневская 1-13; 2-10;
ул. Черниговская 134-208,179-249,149,90-106;
ул. Кемеровская 2-74,33-115;
ул. Кольчугина 5/1-11,24-34;
ул. Водопроводная 1-7,9-73,2-44;
пер. Водопроводный 1-33,2,4,6-32-34 ;
ул. Передовая 402-468,512-524,377-423,331-375,400,430.
Центральный район:
ул. Староказацкая, 56, 58, 66а.
Соборный район:
ул. Гаражная;
ул. Муромская;
туп. Лисогорский;
пер. Пермский.
Новокодакский район:
пр. Ивана Мазепы 17, 25;
ул. Полковника Горленко 28;
пр. Ивана Мазепы 17,19,25;
ул. Караваева 26-34, 24, 28, 30
ул. Дунаевского 31;
ул. Грузинская 1-25, 2-36;
ул. Барвинок 1-27, 66-98;
пер. Грузинский 1-3, 2-4;
ул. Корсунская 1-5, 2-18;
ул. Семена Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
ул. Погорелая 66-72,3-59,10-62;
ул. Старобазарная 71-79, 26-4;
пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12;
ул. Октябрят 98-100, 101-111,102-106;
ул. Речная 1-29, 4-24;
ул. Алеутская 12/1;
ул. Тарана 6-28, 9-41;
ул. Валуйского 2,4,6;
ул. Забайкальская 28,30/2,86;
ул.Костромская 12-18;
ул.Костромская 15-33, 18а-68;
ул.Костромская 2-10, 5-11;
ул.Луначарского 60/2, 61;
пер.Ключевой 3-15, 18;
пер. Славы 2-16;
ул.Пятихатская 1-47, 4-48;
ул.Славы 1-99, 2-80;
ул.Толбухина 1-63, 2-62;
ул. Олены Телиги 2,5;
ул. Корецкого 16, 18, 31-39,20-34, 41-61;
ул.Дыбенко 1-23, 12-28;
ул.Косарева 1-19, 2-18;
ул.Краснодонская 62-98, 71"б"-107;
пр.Металлургов 67-105;
пер.Проектный 1-33, 2-36;
ул.Погодина 1, 2-24;
ул.Проектная 31/1,33/1, 35-73, 34-66,74;
ул.Сеченова 9-47, 34-62;
ул.Тупикова 9-29, 40-78;
ул.Шишкина 50-88, 53-87;
ж/м Красный Камень 18, 16, 22, 19;
ул. Коробова 22;
ул. Коробова 16;
ул. Большая Диевская 30, 32;
ул. Ю. Кондратюка 26;
ул. Большая Диевская 32;
пер.Волдайского 1-11, 2-24;
ул.Первомайская 45;
ул. Даниила Сахненко 1-35, 2-28;
пер.Первомайский 1-7, 2-20, 27-31;
ул.Ю.Кондратюка 273-301, 264-280;
ул.Ю.Кондратюка 309-317, 278-280;
ул.Беломорская 1-55, 4-50;
ул.Добровольная 1-51, 4-36;
ул.Волдайская 1-25, 2-34;
ул.Лысенко 12, 14;
ул.Ю.Кондратюка 303, 307;
ул.Рудная 1-17, 2-26.
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