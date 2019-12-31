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31 декабря • обновлено в 11:11
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София Ковнир

В Днепре масштабное отключение света 31 декабря: список адресов

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В Днепре, 31 декабря, в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Каневская 1-13; 2-10;

  • ул. Черниговская 134-208,179-249,149,90-106;

  • ул. Кемеровская 2-74,33-115;

  • ул. Кольчугина 5/1-11,24-34;

  • ул. Водопроводная 1-7,9-73,2-44;

  • пер. Водопроводный 1-33,2,4,6-32-34 ;

  • ул. Передовая 402-468,512-524,377-423,331-375,400,430.

Центральный район:

  • ул. Староказацкая, 56, 58, 66а.

Соборный район:

  • ул. Гаражная;

  • ул. Муромская;

  • туп. Лисогорский;

  • пер. Пермский.

Новокодакский район:

  • пр. Ивана Мазепы 17, 25;

  • ул. Полковника Горленко 28;

  • пр. Ивана Мазепы 17,19,25;

  • ул. Караваева 26-34, 24, 28, 30

  • ул. Дунаевского 31;

  • ул. Грузинская 1-25, 2-36;

  • ул. Барвинок 1-27, 66-98;

  • пер. Грузинский 1-3, 2-4;

  • ул. Корсунская 1-5, 2-18;

  • ул. Семена Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

  • ул. Погорелая 66-72,3-59,10-62;

  • ул. Старобазарная 71-79, 26-4;

  • пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12;

  • ул. Октябрят 98-100, 101-111,102-106;

  • ул. Речная 1-29, 4-24;

  • ул. Алеутская 12/1;

  • ул. Тарана 6-28, 9-41;

  • ул. Валуйского 2,4,6;

  • ул. Забайкальская 28,30/2,86;

  • ул.Костромская 12-18;

  • ул.Костромская 15-33, 18а-68;

  • ул.Костромская 2-10, 5-11;

  • ул.Луначарского 60/2, 61;

  • пер.Ключевой 3-15, 18;

  • пер. Славы 2-16;

  • ул.Пятихатская 1-47, 4-48;

  • ул.Славы 1-99, 2-80;

  • ул.Толбухина 1-63, 2-62;

  • ул. Олены Телиги 2,5;

  • ул. Корецкого 16, 18, 31-39,20-34, 41-61;

  • ул.Дыбенко 1-23, 12-28;

  • ул.Косарева 1-19, 2-18;

  • ул.Краснодонская 62-98, 71"б"-107;

  • пр.Металлургов 67-105;

  • пер.Проектный 1-33, 2-36;

  • ул.Погодина 1, 2-24;

  • ул.Проектная 31/1,33/1, 35-73, 34-66,74;

  • ул.Сеченова 9-47, 34-62;

  • ул.Тупикова 9-29, 40-78;

  • ул.Шишкина 50-88, 53-87;

  • ж/м Красный Камень 18, 16, 22, 19;

  • ул. Коробова 22;

  • ул. Коробова 16;

  • ул. Большая Диевская 30, 32;

  • ул. Ю. Кондратюка 26;

  • ул. Большая Диевская 32;

  • пер.Волдайского 1-11, 2-24;

  • ул.Первомайская 45;

  • ул. Даниила Сахненко 1-35, 2-28;

  • пер.Первомайский 1-7, 2-20, 27-31;

  • ул.Ю.Кондратюка 273-301, 264-280;

  • ул.Ю.Кондратюка 309-317, 278-280;

  • ул.Беломорская 1-55, 4-50;

  • ул.Добровольная 1-51, 4-36;

  • ул.Волдайская 1-25, 2-34;

  • ул.Лысенко 12, 14;

  • ул.Ю.Кондратюка 303, 307;

  • ул.Рудная 1-17, 2-26.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря в Кривом Роге неожиданно расцвела декоративная вишня.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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