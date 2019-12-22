В Днепре масштабное отключение газа: кого коснется

В Днепре с 16 по 31 декабря не будет газоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

Отключение газа Vgorode.ua

Газа не будет по следующим адресам:

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия о транзите.

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