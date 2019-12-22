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22 декабря • обновлено в 18:45
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София Ковнир

В Днепре масштабное отключение газа: кого коснется

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В Днепре с 16 по 31 декабря не будет газоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

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Отключение газа

Отключение газа

Vgorode.ua

Газа не будет по следующим адресам:

Список адресов

Список адресов

Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов

Список адресов

Пресс-служба "Днепрогаз"

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Список адресов

Список адресов

Пресс-служба "Днепрогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия о транзите.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
газ
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