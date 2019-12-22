В Днепре масштабное отключение газа: кого коснется

В Днепре с 16 по 31 декабря не будет газоснабжения на нескольких улицах.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
Отключение газа
Vgorode.ua
Газа не будет по следующим адресам:
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Как сообщал OBOZREVATEL, цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия о транзите.
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