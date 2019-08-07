В Днепре маршрутки заменят на комфортные автобусы: названы сроки

В Днепре с 1 октября планируют заменить или ликвидировать все маломерные маршрутные "такси" в городе.

По словам заместителя мэра Михаила Лысенко, маршрутки находятся в печальном состоянии, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

"По заданию мэра мне поручили привести в нормальное состояние все маршруты города. Тот подвижной состав, который сейчас существует, не выдерживает никакой критики. Все видят, в каком состоянии они находятся, и сколько людей в них ездит", – рассказал Лысенко.

Новые автобусы Интер Авто-Трейдинг

Поэтому в мэрии приняли решение начать с 1 октября 2019 года плановую замену всего подвижного состава частных подрядчиков.

"Прежде всего, мы начнем с объединения некоторых маршрутов, также уберем дублирующие, которые не могут эффективно предоставлять услуги населению", – отметил заммэра.

Михаил Лысенко

Он добавил, что на новые маршруты выйдут автобусы первого класса с кондиционерами и 2-3 выходами.

Заменить все маломерные маршрутки в городе планируют за 2–2,5 года.

Также Михаил Лысенко призвал инвесторов и предпринимателей, желающих принять участие в транспортных перевозках в Днепре и имеющих автобусы первого класса, обращаться к заместителю мэра лично по телефону его приемной в горсовете - 745-34-40.

Заммэра подчеркнул, что все новые автобусы будут убирать клининговые компании.

По его словам, в ближайшее время поднятие стоимости проезда в маршрутках рассматривать не будут.

"Мы не будем выпускать на маршруты автобусы, которые не соответствуют нашим требованиям. Замена на новые будет происходить планово и постепенно", – сказал Лысенко.

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