В Днепре маршрутчик высадил пассажиров из-за конфликта с льготницей. Видео

Во вторник, 1 сентября, в Днепре водитель маршрутного такси № 88 устроил скандал с пассажиркой-льготницей.

Мужчина настаивал, чтобы днепрянка с инвалидностью второй группы, которая предъявила удостоверение, вышла из салона. Об этом сообщили в Facebook-группе "Новокодацкий район (Ленинский) г. Днепр".

Водитель выгонял пассажирку по причине того, что она не спросила, можно ли ей войти в маршрутку. Он утверждал, что в автобусе уже есть два льготника и больше везти он не будет. При этом, по словам очевидцев, в салоне в этот момент был только один человек с удостоверением.

Маршрутчик остановил транспортное средство и отказывался ехать дальше. Женщина в свою очередь вызвала на место происшествия правоохранителей, на что водитель ответил, что полиция ему не указ.

15 пассажирам, которые спешили и захотели выйти, водитель маршрутки вернул деньги за проезд. Таким образом, мужчина остался без 120 гривен из-за того, что льготница отказалась заплатить ему восемь.

"Постояв еще минут 10 он поехал, она (льготница) его спрашивает - куда поехал, сейчас приедет полиция. Через несколько остановок зашла женщина, показала в камеру удостоверение и началась та же история, только без остановки автобуса, хотя даже по правилам водителя льготник бьіл один", – написал свидетель инцидента.

Данный инцидент OBOZREVATEL прокомментировал заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков:

"Ситуация отчасти подтвердилась. Водитель отстранен. В ожидании наказания. Будет привлечен к общественно важным работам", – сообщил Васючков.

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