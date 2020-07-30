В Днепре маршрутчик устроил скандал пенсионерке за льготный проезд. Видео

Жизнь города 13:15, 30.07.2020

В среду, 29 июля, около 16:00 в Днепре в маршрутном такси № 55 произошел конфликт между водителем и пожилой пассажиркой.

Маршрутчик отказался бесплатно везти женщину пенсионного возраста. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Водитель выгонял пожилую днепрянку из салона и отказывался продолжать движение по маршруту, пока она не выйдет. При этом вел себя мужчина достаточно грубо. Чтобы маршрутка смогла поехать дальше, женщине пришлось заплатить за проезд. Деньги у нее маршрутчик взял неохотно и после этого все же продолжил работу.

Как сообщили в департаменте транспорта горсовета Днепра, данный инцидент рассмотрели вышестоящие уполномоченные органы. За свое поведение маршрутчик получил наказание в виде штрафа.

В Днепре маршрутчик устроил скандал пенсионерке за льготный проезд
Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик попросил украиноязычного пассажира говорить на "нормальном языке".

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