В Днепре маршрутчик устроил скандал пенсионерке за льготный проезд. Видео

В среду, 29 июля, около 16:00 в Днепре в маршрутном такси № 55 произошел конфликт между водителем и пожилой пассажиркой.

Маршрутчик отказался бесплатно везти женщину пенсионного возраста. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Водитель выгонял пожилую днепрянку из салона и отказывался продолжать движение по маршруту, пока она не выйдет. При этом вел себя мужчина достаточно грубо. Чтобы маршрутка смогла поехать дальше, женщине пришлось заплатить за проезд. Деньги у нее маршрутчик взял неохотно и после этого все же продолжил работу.

Как сообщили в департаменте транспорта горсовета Днепра, данный инцидент рассмотрели вышестоящие уполномоченные органы. За свое поведение маршрутчик получил наказание в виде штрафа.

В Днепре маршрутчик устроил скандал пенсионерке за льготный проезд Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик попросил украиноязычного пассажира говорить на "нормальном языке".