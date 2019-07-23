В Днепре маршрутчик унизил бойца АТО: подробности и фото

В Днепре водитель маршрутки отказался везти бойца АТО по льготному удостоверению.
Неприятный инцидент произошел в 136-ой маршрутке, сообщил Денис Демченко на странице в Facebook.
Он отметил, что водитель ему указал на то, что с удостоверением нужно ездить на троллейбусе.
"Сел в 136 маршрутку, предъявил УБД. Это чмо сказало "надо ездить на троллейбусе". Дал денег и от сдачи отказался. Это чмо осталось довольным", - написал мужчина.
Водитель маршрутки
Facebook Сергея Демченко
136 маршрутка
Facebook Сергея Демченко
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре подрались водитель маршрутки и пассажир из-за льготника.
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