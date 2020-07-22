В Днепре маршрутчик попросил украиноязычного пассажира говорить на "нормальном языке"

В Днепре случился очередной конфликт между водителем маршрутного такси и пассажиром.

Инцидент произошел в субботу, 18 июля, в маршрутке № 136. Об этом сообщили в Telegram-канале "Городской Транспорт Днепра".

Пассажир решил уточнить у водителя маршрут следования. Горожанин спросил: "Чи їде він до цвинтаря". В ответ на это маршрутчик начал возмущаться и попросил пассажира говорить на "нормальном языке".

"Водитель – украинофоб. Он пусть или головой думает, что говорит, или идет на пенсию!" – возмущены произошедшим в соцсетях.

Ситуацию OBOZREVATEL разъяснил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. Он отметил, что слово "цвинтар" не свойственно нашей местности, и даже на официальном уровне закреплено слово "кладовище". Оно указано и в паспорте маршрута, и на остановках.

"Водитель, который всю свою жизнь разговаривал на русском, выучил официальные названия, которые указаны в документах, а что такое "цвинтар" не понял", – объяснил Тонконогий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стали известны новые подробности драки, которая случилась в Днепре в маршрутном такси № 101.