В Днепре маршрутчик отказал ветерану АТО в бесплатном проезде. Фото и видео

Жизнь города 13:23, 6.08.2020

В среду, 5 августа, в Днепре в маршрутном такси № 57А участнику боевых действий на Донбассе отказывали в бесплатном проезде.

Водитель маршрутки не хотел бесплатно везти мужчину по удостоверению УБД. Об этом сообщили в Telegram-канале "Городской Транспорт Днепра".

Инцидент произошел вечером, когда маршрутка отправлялась с конечной остановки на правом берегу Днепра. Водитель отказывал в бесплатном проезде участнику АТО по причине того, что в салоне якобы закончились льготные места. Когда пассажир начал снимать происходящее на видео и пообещал вызвать полицию, позиция маршрутчика резко изменилась. Он все-таки пропустил мужчину в салон без оплаты проезда.

Пассажир отметил, что это уже второй конфликт из-за льготного проезда именно с этим водителем.

"На замечание, что участники боевых действий едут без ограничений в количестве, сказал "все так говорят". Разберитесь пожалуйста, потому что в третий раз уже будет катать роту ветеранов весь день!", - написал возмущенный горожанин.

Ситуацию OBOZREVATEL прокомментировал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. Он отметил, что по данному факту прошло разбирательство. Конфликт был исчерпан и пассажир все же доехал бесплатно до места назначения по удостоверению УБД. С водителем была проведена работа относительно обслуживания пассажиров льготных категорий.

В Днепре маршрутчик отказал ветерану АТО в бесплатном проезде
Telegram-канал "Городской Транспорт Днепра"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик "прокатил" зажатого дверью пассажира с инвалидностью.

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